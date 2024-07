Olimpiadi di Parigi 2024 nuoto | la 4×100 stile maschile e femminile vola in finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Conquistano laper l’oro le staffette azzurre del, che questa mattina hanno aperto le competizioni alla Defense Arena di. Alleè una Italia di grande carattere che punta alla storia. Laliberocomposta da Sofia Morini (53?92), Chiara Tarantino (54?14), una galvanizzata Sara Curtis (53?93) ed Emma Virginia Menicucci fa l’ottava posizione in semicon il tempo di 3’36?28. Stessi epilogo anche per il team(già argento a Tokyo 2020) formato da Lorenzo Zazzeri (48?88), Leonardo Deplano (48?23), Paolo Conteo Bonin (48?03) e uno scatenato Manuel Frigo (47?80) che chiude in 3’12?94. Le finali sono in programma tra le 21,30 e le 21,50. Nei 100 rana,inNicolò Martinenghi (vice campione iridato e bronzo olimpico in carica), in compagnia di Ludovico Viberti.