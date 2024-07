Nella metro di Roma aumentano i borseggi l' allarme della procura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Un pubblico ministerodinel corso dell'udienza di convalida di un arresto ha parlato di "guerra tra bande per spartirsi la gestione del crimine". Perché quello che avvienepolitanaCapitale, con episodi di violenza e risse traatori, viene considerato "un fenomeno allarmante". E dunque, ha ammonito, "se non si interviene in maniera netta, prima o poi potrebbe scapparci il morto". Era lo scorso 15 luglio e le carte finite sul tavolo del giudice di piazzale Clodio raccontavano di una maxi rissa avvenutafermata BarberiniA: a darsele di santa ragione erano stati cinque cittadini, divisi tra 'latinos' e nordafricani. Sono trascorsi dodici giorni, gli episodi di violenza sono proseguiti e in una citta' che si prepara al Giubileo hanno assunto tratti che sembrano quelli di un'emergenza.