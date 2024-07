Muro contro muro tra sindacati e Asl | fallito il tentativo di conciliazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 – Fumata nera, l’altro giorno in Prefettura ad Arezzo, per ildidopo l’annuncio dello stato di agitazione da parte deiNurSind, NursingUp e Unione sindacale di base. “Un inche non ha portato a nulla - commentano Claudio Cullurà, Valentina Galesi e Danilo Malatesta di NurSind, Edgardo Norgini, Marco Marocco e Massimiliano Paolucci di Nursing Up e Stefano Corsini, Sabrina Geri e Giulia Malvezzi di Usb - perché l’Asl Toscana Sud Est ha affermato che la situazione è sottollo, non ci sono particolari problemi e che ogni criticità viene affrontata nel corso degli incontri che si tengono regolarmente con le organizzazioni sindacali. Peccato che, durante questi incontri, l’Azienda sia sostanzialmente sorda a ogni nostra segnalazione.