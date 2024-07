Matteo Berrettini altro grande passo | vittoria a Kitzbühel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Il tennista romano sembra finalmente essere tornato a livelli interessanti che potrebbero regalare, nuovamente, al nostro movimento sportivo un ragazzo davvero molto talentuoso.lo ha fatto ancora: dopo aver messo in difficoltà Jannik Sinner a Wimbledon 2024 e dopo aver vinto a Gstaad, l’azzurro è riuscito a imporsi anche nell’ATP, torneo austriaco. Il nostro portacolori ha sconfitto nella finalissima Hugo Gaston infliggendo al francese un 7-5, 6-3 che gli ha consegnato il titolo di campione della manifestazione. Un’affermazione importante che donerà ancor più entusiasmo ache piano piano si sta sempre più ritrovando. Importante anche il balzo in classifica: adesso è in Top 40 del Ranking ATP maschile. Decimo titolo in carriere come Adriano Panatta., felicità estrema: “Grazie per il supporto” “Sono molto contento e stanco.