Malamovida a Marina di Ravenna | 21enne arrestato per rapina Si cerca il suo complice

(Di sabato 27 luglio 2024)di, 27 luglio 2024 - Aveva da pocoto una coppia di giovani amici iltratto in arresto la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di. L’episodio si è verificato nelle vicinanze di uno stabilimento balneare situato adi, dove un 25ennete, che si trovava in compagnia di un’amica, è stato avvicinato da due giovani. Con pretesto di chiedergli una sigaretta, lo hanno bloccato, minacciandolo con un rudimentale oggetto tagliente (uno dei due ha pure mostrato un vero e proprio coltello che aveva nella cintola). Una volta immobilizzato, la coppia di balordi ha strappato dalle mani della ragazza la borsetta, iniziando a rovistarvi. Non avendo trovato nulla di proprio 'gradimento', prima di darsi alla fuga itori si sono impossessati dell’IPhone del 25enne nonché di un paio di occhiali da sole.