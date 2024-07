L’Inter batte il Las Palmas 3-0 Taremi non si ferma | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024)il Las3-0 nell’amichevole disputata all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. In campo con la nuova maglia Home della stagione 2024/25, la squadra nerazzurra parte subito con grande intensità. Tra i più vivaci c’è Mkhitaryan che al 6? apre lo spazio per il tiro a Carlos Augusto, ma la conclusione del brasiliano è fuori misura. L’ex Monza ricambia il favore due minuti dopo, ma l’armeno è impreciso dalla distanza. Per l’1-0 bisogna aspettare l’11’. In areaanticipa Herzog e conquista il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso ex Porto che sceglie la soluzione centrale e fa 1-0.domina il possesso e non fa fatica a trovare linee di passaggio in verticale. La rete del 2-0 al 38? è bellissima e porta per la quinta volta nel precampionato la firma di