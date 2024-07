Israele news razzo Hezbollah contro un campo di calcio sulle Alture del Golan | 9 morti anche bambini Netanyahu convoca riunione di sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 - Unlanciato daundia Majdal Shams,del, ha provocato la morte di 9 civili, tra cui alcuni, riferisce Haaretz. Diversi i feriti nella cittadina druso- israeliana, per la maggior parte minori di età compresa tra i 10 e i 20 anni. Secondo il sito Ynet igiocavano in un parco vicino aldidove è caduto il. Nelle ultime ore sono stati circa 40 i razzi lanciati dal Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin, in visita negli Stati Uniti, ha subitoto unadi, fa sapere il Times of Israel. In precedenza quattro milizianierano stati uccisi in un attacco israelianoKfar Kila, una città di confine nel sud del Libano. L'attacco al villaggio druso potrebbe accelerare l'apertura di un nuovo fronte per