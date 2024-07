Inter-Las Palmas 3-0 pagelle | Taremi bomber da 8 Mkhi magia 7

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) L’vince contro il Lasa Cesena con il risultato di 3-0. Mehdiè il migliore in campo e decide con una doppietta, dietro c’è ancora Henrikhtaryan. Ledella gara. JOSEP MARTINEZ 5.5 – Non deve fareventi importanti perché non arrivano tiri, ma palla al piede dimostra di essere la scelta perfetta per Simone Inzaghi in porta. Il voto è insufficiente soprattutto per l’errore nel secondo tempo, che porta al palo del Las-Las– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – Il nostro solito Yann, coraggioso ed intraprendente. Rompe le linee con le sue scorribande, dai suoi piedi nasce l’occasione che porta al tiro Correa nel primo tempo. – dall’82’ MIKE AIDOO S.V. LUCIEN AGOUME 6 – La novità delle ultime due partite è il francese in difesa. Da centrale non fa male, quasi meglio di quel poco che ha fatto vedere in cabina di regia.