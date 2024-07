In poche ore il referendum sul ddl Autonomia supera le 100 mila firme

Leggi tutta la notizia su agi

AGI - In ore, anche grazie alla firma digitale il quesito referendario contro il ddl ha to le 101. Un successo per chi ha promosso l'iniziativa come Cgil, M5s, Pd. M5S, l'Italia non si spacca "In meno di due giorni le online a sostegno del contro l' differenziata volano verso quota 100. Un segnale fortissimo e un avviso chiaro a Meloni e Calderoli: l'Italia non si spacca. Intanto, a dispetto delle richieste tardive e strumentali di moratoria degli stessi alleati forzisti, Occhiuto e Tajani, il ministro Calderoli ha fatto già sapere che quattro regioni del Nord hanno richiesto l'avvio del negoziato per l' su varie materie. Meloni è consapevole che rischia di spaccare Italia e governo procedendo in questo modo? Immaginiamo che al ritmo in cui le stanno procedendo, la presidente stia sudando freddo.