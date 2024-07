Il prof ex Pd del saluto romano e il giallo delle foto hot | Vendetta di un' alunna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) «Non sono né razzista, né omofobo, tantomeno fascista. Tutt'altro. Sono finito mio malgrado in una gogna mediatica montata sulle illazioni di una ex studentessa interessata solo a mettere in cattiva luce l'istituto e il sottoscritto». Parla, per la prima volta di sua spontanea volontà, Paolo Guadagnoli, ilessore di filosofia dell'Istituto Pirelli di Roma finito al centro del caso mediatico più chiacchierato del momento. Questa è la sua versione dei fatti.essore, visto che nessuno glielo ha ancora chiesto: qual è la sua versione dei fatti? Come e perché è iniziata questa brutta storia? «Tutto è partito da una mia ex studentessa da poco diplomatasi: è stata lei a diffondere le ormai famoseche tutti conoscete per mettere in cattiva luce la scuola e me in particolare.