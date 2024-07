Il Berrettini ritrovato | vince anche a Kitzbuhel il tunnel è ormai lontano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Il, il. Non saranno le Olimpiadi e non lo sono (se va ricordato che le Olimpiadi per il tennis sono un po’ come il parmigiano sullo spaghetto alle vongole), ma Matteoha vinto il torneo diil torneo di. Ha vinto il suo secondo torneo consecutivo. Un altro torneo 250 (la gerarchia è Grande Slam, Master mille, Atp 500, Atp 250). Sempre sulla terra rossa. Ha battuto in finale il francese Gaston, lo ha battuto in due set: 7-5 6-3. Non ha ceduto nemmeno un set. Ha cominciato questo torneo da numero 50 del mondo, adesso ovviamente scalerà ulteriormente posizioni. È il nuovo numero 40 della classifica Atp. È il decimo torneo della sua carriera. Ma soprattutto ora possiamo dire che Matteoè uscito dal. Quellungo anni. In cui c’è stato di tutto.