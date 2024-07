I pm liguri? Anche ora sbagliano Di Pietro il caso Toti e l' inchiesta nel ' 96

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) «I giudici che hanno trattato ilnon sono in malafede, né hanno agito per ideologia. Hanno commesso, a mio avviso, semplicemente un grossolano errore. La motivazione per cui non può essere ridata la libertà al governatore perché potrebbe commettere reati dello stesso tipo è insostenibile. L'ultima cosa che farebbe il presidente dellaa è ripetere lo stesso sbaglio, né troverebbe mai qualcuno disposto a corromperlo». A dirlo Antonio Di, ex Pm di Mani Pulite.Che idea si è fatto rispetto a tutta questa vicenda? «Capisco lo stato d'animo di, come dei partiti che lo sostengono. Nel 1996, quando ero ministro, proprio ina, per un'intercettazione in cui si diceva “quei due mi hanno sbancato”. (solo dopo si è scoperto che la parola utilizzata era sbiancato) fui raggiunto da un avviso di garanzia. Il clamore mediatico fu incredibile.