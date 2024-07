Fuori dal campo l’intreccio di mercato coi liguri Sul piatto il bis di Zurkowski ed Esposito senior

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’amichevole di ieri tra Empoli e Spezia è stata anche l’occasione per le due società di parlare dei vari intrecci diche anche quest’anno si stanno materializzando. Sulci sono diversi nomi, da Salvatore(nella foto) passando per Degli Innocenti. Per quanto riguarda il club azzurro, oltre al ritorno della mezzala polacca per la quale non è stato esercitato il diritto di riscatto, si sta facendo sempre più concreto l’interesse per il maggiore dei fratelli, regista tecnicamente dotato (specialista dei calci piazzati) e con buona visione di gioco che anche nell’amichevole di ieri ha messo in mostra una buona personalità (interessanti alcuni suoi filtranti). Su Salvatore, contratto in scadenza nel 2027, c’è però anche la Cremonese, una delle big del prossimo campionato di Serie B.