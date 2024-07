Formula1 Leclerc pole senza proclami | Concentriamoci su domani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (askanews) – “È esattamente la stessa posizione dell’anno scorso, è bello anche perché sicuramente non me lo aspettavo in questo fine settimana”. Così Charlescommenta laposition ottenuta nel GP del Belgio, grazie al secondo tempo nelle qualifiche a Spa dietro a Max Verstappen, che però sconterà una penalità di 10 posizioni. “Con le condizioni difficili di oggi siamo riusciti a fare qualcosa al di sopra delle nostre aspettative – prosegue il pilota della Ferrari – quindi questa nonostante la pioggia è davvero una bella giornata per il team”. L'articolo: “su” proviene da Ildenaro.it.