Controlli alle Cascine | un arresto e una denuncia per droga

(Di sabato 27 luglio 2024) Firenze, 27 luglio 2024 – Une unaper. Succede, dove il fenomeno dello spaccio pare inarrestabile, nonostante i. E’ stato durante uno di questi, da parte dei carabinieri, che è stato fermato un 22enne di origine marocchina. E’ successo nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 30 grammi di cocaina. Ma è stato inutile. I carabinieri lo hanno braccato e, addosso, gli hanno trovato anche 50 euro e 25 dollari, in contanti. Il tribunale ha convalidato l'del giovane, senza fissa dimora, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ha disposto per lui la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.