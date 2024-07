Classifica Radio 19-25 luglio Storie Brevi di Tananai e Annalisa ritorna in vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) “” dia dominare la(19-25): da quanto si apprende dai dati forniti da Earone, il singolo che vede per la prima volta la collab tra li due artisti, scalza dallaPeyote degli Articolo 31 dopo solo sette giorni in testa alla chart.19-25, la top ten dei brani più ascoltati Mantengono la seconda posizione Tony Effe e Gaia con la loro Sesso e Samba, che ha raggiunto il doppio disco di platino superando le 200mila copie. In risalita i The Kolors che conquistano il gradino più basso del podio (la scorsa settimana avevano chiuso alla #5) con Karma, brano divenuto la colonna sonora di uno spot nel quale appaiono anche Stash e soci.