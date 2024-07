Berrettini-Gaston in tv oggi | orario canale e diretta streaming finale Atp Kitzbuhel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Matteodovrà vedersela con Hugoinall’Atp 250 di, torneo di scena sulla terra rossa austriaca. Il tennista di Roma ha regolato Yannick Hanfmann in due set nel contesto della semi, offrendo l’ennesima dimostrazione di forza su questa superficie nell’arco delle ultime due settimane: dopo Gstaad, ecco un altro exploit. L’outsider franceseè pericoloso su questa superficie e rappresenta uno dei giocatori più imprevedibili dell’intero circuito; servirà un’ottima versione di, una di quelle viste di recente, per aggiungere il decimo sigillo Atp nel palmares del classe ’96, un traguardo eccezionale. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI SEGUI LALatraè in programma, sabato 27 luglio, a partire dalle ore 13.00.