Basket Unahotels Il Centro Palmer sponsor sulla divisa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Importante novità in tema di partnership in casa Pallacanestro Reggiana. A partire da questa stagione ildi via Kennedy sarà Official Medical Partner della società biancorossa e porrà il proprio logoda gioco della squadra. Il poliambulatorio cittadino, attivo dal 1986, è storicamente specializzato nel campo della ginecologia e dell’ostetricia e vi si applica la procreazione assistita, ma nel corso del tempo ha ampliato le proprie branche mediche. "Siamo orgogliosi di questa partnership – ha commentato l’amministratore delegato del, Giacomo Magrì (nella foto con la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli) – pensiamo che il target di riferimento del nostrosi sposi perfettamente con il pubblico del movimento cestistico reggiano, potendo offrire un servizio a 360 gradi, compresa quella che è la cura dello sportivo". g.g.