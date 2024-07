Auto si scontra con camion rifiuti sulla statale del Brennero due morti e un ferito

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 luglio 2024) Incidente mortaledel. Due persone sono decedute e una è rimasta ferita in uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle ore 6.30 lungo la Strada12 a Pescantina, in provincia di Verona. Secondo quanto si è appreso, l'impatto è stato fra un'mobile undella nettezza urbana (non con un Tir come inizialmente ri) forse per un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco. Le vittime sono due persone residenti in provincia di Verona: un 25enne di Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di S.Pietro in Cariano. La persona rimasta ferita, conducente del mezzo pesante finito fuori strada nell'impatto, è stata trasportata in codice verde all'Ospedale di Negrar di Valpolicella (Verona).