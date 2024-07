Abbonamenti ultima chiamata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ l’occasione quella di oggi per i tifosi del Carpi per sottoscrivere l’abbonamento. Le tessere – che al momento sono 390 – saranno acquistabili solo oggi dalle 10 alle 12,30 presso il botteghino lato tribune dello stadio "Cabassi", in concomitanza con l’allenamento congiunto che il club biancorosso ha organizzato con una corsa contro il tempo ieri, dopo che era saltato il test a Molveno col Mantova. La sfida di oggi alle ore 11 all’antistadio sarà contro la Primavera del Verona guidata da Paolo Sammarco, ex centrocampista con tanta A e B alle spalle, che è reduce dal secondo impegno della preparazione con la sconfitta per 7-0 di fronte alla Feralpisalò, prima avversaria proprio del Carpi l’11 agosto in Coppa Italia.