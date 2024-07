Un cameriere rivoluziona le regole del servizio | chi è maleducato paga 50 euro in più!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unledel: chi è50in più! Immagina di essere al ristorante e, oltre al conto del pasto, trovarti are un extra ben salato per il tuo comportamento poco cortese. È quello che è successo a dei clienti e ora tutti ne parlano. Ecco cosa è successo in quest'insolito episodio diventato virale su TikTok. Unin un post su TikTok ha mostrato un video che sta facendo discutere parecchio. Ha aggiunto una voce in più sul conto di alcuni clienti: ben 52,99 dollari per una cosiddetta "tassa per la maleducazione". Sembra che questi avessero dato filo da torcere durante il loro soggiorno al locale.