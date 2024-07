Tram grana extra-costi I rilievi tecnici da Roma | Usati prezzi del 2021 coperture a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bologna, 26 luglio 2024 – È una sfilza di prescrizioni quella che il Comitato tecnico permanente per i sistemi di trasporto a impianti fissi ha inviato ad Ansfisa, agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali. Nel mirino il quadro economico-finanziario per l’erogazione dei contributi per realizzare la Linea Rossa del. Il parere è preliminarmente favorevole, ma i contributi arriveranno al Comune soltanto quando verranno definite tutte le integrazioni richieste da. Insomma, una promozione condita da qualche tiratina di orecchie. Il costo totale della Rossa, quasi tutta appannaggio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è di 511 milioni di euro.