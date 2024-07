Traffico Roma del 26-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024) LuceverdeBentrovati all’ascolto incidente sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo con ilin coda tra uscite di Tor Cervara e Filippo Fiorentini direzione della tangenziale e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense è l’uscita San Lorenzo Verano e direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto inevitabili ripercussioni alla circolazione soprattutto nelle zone di San Giovanni è in tutte le vie limitrofe altrettanto a Porta Maggiore in viale dello Scalo di San Lorenzo in via del Foro Italico rallentamenti e code tra uscite di via dei Campi Sportivi Salaria In entrambe le direzioni di marcia sul grande raccordo anulare rallentamenti e code sulla carreggiata esterna tra l’uscita in Laurentina e Appia si tratta diintenso siete ancora sulla Pontina per il ripresenti tra Pomezia e Castel ...