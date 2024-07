Temptation Island Alex e Vittoria un mese dopo sono tornati insieme o si sono lasciati per sempre?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il viaggio dei sentimenti della coppia è finito con la separazione, i due sidetti addio durante il falò di confronto andato in onda durante l'ultima puntata del programma di Canale 5.passati trenta giorni dal falò di confronto traPetri eBricanello che il pubblico ha visto ieri 25 luglio durante l'ultima puntata di2024. I due hanno deciso di lasciarsi, lei, prima di andare al faccia a faccia finale, ha baciato Simone Dell'Agnello, il suo tentatore. Scopriamo cosa hanno dichiarato i due ai microfoni di Witty Tv unquella decisione. Le dichiarazioni dia Witty Tv Il ragazzo ha iniziato dicendo: "Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ho iniziato a pensare a me stesso. Devo ringraziare questo percorso