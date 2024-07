Superman | un membro della crew si è apparentemente suicidato sul set di Atlanta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unproduzione del film è stato ritrovato morto proprio all'interno del set dove si stanno svolgendo le riprese Untroupe che lavorava alle riprese del filmWarner Bros. presso i Trilith Studios vicino adè morto lo scorso mercoledì,suicidandosi, come ha confermato The Hollywood Reporter. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Fayetteville e i paramedici sono stati chiamati al complesso degli studi cinematografici mercoledì mattina e hanno scoperto una donnadel Teamster deceduta nella sua auto, vittima di un apparente colpo di pistola autoinflitto. L'ufficiale di polizia di Fayetteville Austin Dunn, in una dichiarazione inviata via e-mail, ha dichiarato che il suo dipartimento è stato chiamato intorno alle 6:47