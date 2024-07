Strade treni e deficit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 26 luglio 2024 – Proviamo a riassumere. La A11 nasce nell’agosto del 1933, seconda per anzianità autostradale solo alla Milano-Laghi del 1924. E da allora non è cambiata granché. La Fi-Pi-Li è la Fi-Pi-Li, strada di grande comunicazione che comunica quotidianamente disagi, ritardi, code. Si pensa di costituire una società ad hoc e di imporre il pedaggio ai mezzi pesanti. Ma con la prima non si allargano automaticamente le corsie, e con il secondo si crea il paradosso di far pagare non un servizio, ma un disservizio. In A1 la variante da Barberino a Calenzano è in già in funzione, ma da Calenzano a Barberino è ancora cantierata, con relative code chilometriche. Quotidiane. Verso Incisa, più o meno.