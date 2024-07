Saltano Michelle Hunziker la brutta notizia per lei arriva da Mediaset | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Personaggi TV. Uno dei volti di punta diè sicuramente. Gradualmente è passata da ruoli televisivi marginali a impegni via via sempre più importanti, evolvendo alla conduzione fino ad ottenere addirittura un programma tutto suo:Impossibile. La showgirl oltre al talento è anche molto amata dal pubblico per la sua naturalezza e umiltà. Purtroppo però, in tempi come questi anche per la conduttrice Svizzera, i piani alti di Cologno Monzese, non si sono risparmiati. Leggi anche:pizzicata con lo storico ex:stando (FOTO) Leggi anche: “Eccoti Noah”.