ROSANNA CHIRCO su Unplugged Playlist

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco un altro episodio del podcast musicale “” che rappresenta un appuntamento speciale. E’ infatti dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria da stasera 26 luglio, per proseguire domani 27 luglio. La finale avrà luogo il 28 luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èha 62 anni e risiede a Trapani. La passione per il canto fa parte della sua vita fin da ragazzina, ma per motivi familiari ha dovuto abbandonare. Ha dato nuovamente vita a questa passione in età adulta, partecipando ad un concorso canoro over 50. Partecipa a The Voice Senior 24, cioè l’ultima e quarta edizione terminata qualche mese fa.