Roma accampato in tenda con la ex incinta Ma lui ha il divieto di avvicinamento

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia hanno arrestato un 31enne di origine albanese, nella flagranza della violazione deldia meno di 1 km dai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. Nei fatti, il 31 maggio scorso, l’uomo era stato colpito dalla misura cautelare deldia una distanza inferiore a 1 km dai luoghi abitualmente frequentati dall’ex compagna, in stato di gravidanza, che lo aveva denunciato, poiché resosi responsabile del reato di maltrattamenti; inoltre, per garantire una maggiore tutela alla donna, era stata disposta anche l’applicazione del cd. “braccialetto elettronico”, a seguito della quale il 31 enne si era reso irreperibile sin da subito.