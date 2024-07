Pulcino nero cigno bianco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Kamala Harris è ormai certa della nomination. Ma batterà Trump? Fino a ieri i giudizi su di lei non erano lusinghieri, però un sondaggio la dà a 44% contro il 42 di Trump.Irma Ciaffivia email Gentile lettrice, il sondaggio della Reuters pare sia stato realizzato intervistando 361 elettori repubblicani e 402 democratici. Se è così, come potrebbe risultare vincente Trump? Oltretutto il vantaggio di Kamala è inferiore al margine d’errore (3,5%). Inoltre una crescita di consensi segue sempre un grande evento mediatico, come sono stati la caduta di Biden e il sorgere di Kamala. Ciò detto, la Harris è un’avversaria molto insidiosa per Trump.