Parigi 2024 altro dramma per Rafa Nadal? Girano brutte voci alla vigilia dei giochi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non solo Jannik Sinner, anchee Andy Murray sono arrivati giovedì alle Olimpiadi non al meglio delle loro condizioni. Lo spagnolo non si è allenato, lo scozzese ha rinunciato e giocherà solo il doppio prima di dire addio. Hanno annunciato il ritiro anche i giovani Holger Rune ed Elena Rybakina, ritirati daiper infortunio. I fan però sono preoccupati per una rinuncia in singolo di, che giocherà sicuramente il doppio con Alcaraz, ma il singolare è un grande punto di domanda., che doveva allenarsi con Sascha Zverev, ha saltato quella sessione e ha una vistosa fasciaturacoscia che preoccupa moltissimo. “Non posso assicurarvi chegiocherà — ha detto il suo coach Carlos Moya — ha avuto una battuta d'arresto e ha deciso di riposare. La cosa più responsabile è non forzare le cose”.