Omicidio del narghilè La sentenza a ottobre

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà giudicato con il rito abbreviato Braulio Pavel Martinez Mesa accusato dell’del connazionale Joel Ramírez Seipio. La richiesta dei difensori è stata accolta ieri mattina dalla giudice per le indagini preliminari Giulia Soldini che però ha ammesso soltanto l’esame dei consulenti: respinta la richiesta di una perizia integrativa, presentata dai legali dell’imputato. La pm Francesca Eva gli contesta l’volontario. Secondo l’accusa, il 33enne di Perugia avrebbe colpito con ilil connazionale per ucciderlo. Era il primodi anno scorso quando Joel Ramírez, di Montevarchi, venne ammazzato fuori dalla discoteca a Poggilupi di Terranuova. Un pezzo di vetro gli recise la giugulare. Per lui non ci fu nulla da fare. Martínez, accusato del delitto venne individuato e arrestato pochi giorni dopo dai carabinieri.