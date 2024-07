Olimpiadi 2024 al via la cerimonia sulla Rai ecco la canzone ufficiale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Stasera si terrà lainaugurale delledi Parigi, in direttaRai, laè firmata da Gwen Stefani e Anderson .Paak La superstar globale Gwen Stefani e Anderson .Paak collaborano nelladelleintitolata Hello World, in associazione allo sponsor principale dell’evento Coca-Cola. Hello World è scritta e prodotta con Ryan Tedder degli OneRepublic e arriva accompagnata da un videoclipuscito ora e caricato sul profilo YouTube delle, la cuid’apertura si terrà domani a Parigi. Il brano parla della magia che si crea quando tutto il mondo si riunisce all’unisono per assistere ad un evento come quello delle. Il videoclip mostra Gwen Stefani e Anderson .Paak cantare davanti ai celebri Anelli e condensa immagini dalle precedenti edizioni dei Giochi.