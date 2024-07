Nocera fuggono in scooter e gettano via una pistola | arrestati due giovani

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 luglio 2024) Duedi Pagani non si sono fermati all’alt dei Carabinieri aInferiore, dando inizio a un inseguimento a bordo del loro. Durante la fuga, come riportato da SalernoToday, uno dei due ha tentato di liberarsi di una, un guanto e un caricatore, lanciandoli via dal motorino. Tuttavia, i Carabinieri del Reparto territoriale diInferiore sono riusciti a fermarli, arrestandoli per detenzione di armi clandestine, ricettazione e resistenza. Questa mattina si è svolto l’interrogatorio, in attesa della convalida degli arresti, mentre continuano gli accertamenti sul caso. Segui ZON.IT su Google News.