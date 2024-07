Meteo temperature roventi nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il prossimo weekend non porterà variazioni significative dal punto di vistarologico, ma lesaranno in rialzo, segnando l’inizio di una nuova fase di caldo intenso. Gli esperti del CentroItaliano prevedono che questa prolungata ondata di caldo raggiungerà un nuovo picco verso ladel mese, conche si assesteranno tra i 6 e gli 8 gradi sopra la media stagionale. Le massime potrebbero addirittura superare i 40 gradi in diverse località del Centro-Sud.Leggi anche: Previsionidella: calano lee tornano le piogge Le previsioni del weekend Al Nord. Il mattino sarà caratterizzato da condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Nel pomeriggio si assisterà a un aumento dell’instabilità, con locali fenomeni su Alpi e Appennino, mentre il resto del territorio rimarrà asciutto.