Marquez | Non so se per me il declino sia già iniziato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Campionato del Mondo MotoGP è in pausa estiva. Ma prima di arrivare alle vacanze, lo scorso giugno è stata ufficializzata la firma di Marc Márquez per il Ducati Lenovo Team. Il catalano è attualmente terzo in classifica e lascerà la Gresini dopo una stagione. In un’intervista a Speedweek.com quando gli viene chiesto se questo nuovo contratto con Ducati sarà l’ultimo: «Non si sa mai, ma non lo voglio. Quando mi sento competitivo. Voglio restare più di questi due anni».: «Quando sei in cima devi lavorare più duramente» Per il pilota spagnolo essere competitivo «significa essere tra i primi sei in ogni gara» e «molto competitivo significa essere tra i primi tre». E ancora: «Per vincere un campionato servono tutti gli strumenti e tutte le cose al posto giusto».