L’assegno unico è discriminatorio | un’altra infrazione Ue contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Europa non dà tregua al governo Meloni. Mercoledì sei raccomandazioni da Bruxelles, con un faro acceso sulla libertà dei media definita “urgente”, i dubbi sulla riforma del premierato e il permanere di criticità nel campo della giustizia. Ieri la Commissione europea è tornata alla carica con la decisione di portare in tribunaledelle destre, con l’accusa di discriminazione, per via di alcune norme del. L’Europa non considera le risposte del governo sulper i figli a carico sufficienti. E, dopo la messa in mora e un ulteriore avvertimento, Bruxelles ha deciso di trascinare il governo di Giorgia Meloni e una delle sue misure cardine direttamente davanti alla Corte di giustizia Ue.