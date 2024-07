La Nato deve fare di più approccio duro con la Cina ma con l’Italia… La politica estera di Trump secondo Kroenig

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Durante le scorse settimane le elezioni statunitensi sono entrate nel vivo. Dal dibattito tra i due candidati presidenti, l’attentato contro Donald, il ritiro di Joe Biden in favore di Kamala Harris: tutti eventi che sembrano aver influenzato il corso della consultazione del prossimo novembre, il cui esito rimane tuttavia impossibile da prevedere. Ma se fino a pochi mesi fa una ri-elezione di Donaldsembrava alquanto improbabile, oggi è una possibilità estremamente concreta. Per quel che riguarda la(ma non solo), questo particolare sviluppo degli eventi implicherebbe certamente una rottura con l’attualeseguito dagli Stati Uniti. Ma come si strutturerebbe una foreign policyiana? Formiche.