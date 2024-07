Incendio a Castel Gandolfo | distrutto il ristorante Wunderkammer sul lago di Albano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un’estate rovente, segnata da incendi in tutta Roma e provincia, culmina, nella notte tra mercoledì e giovedì, con unche ha devastato, in piena stagione estiva, il, a. Le fiamme, partite presumibilmente dai locali della cucina intorno alle 4 del mattino, hanno incenerito completamente la struttura in legno del locale. L'allarme è stato lanciato intorno alle 3, dopo che alcuni giovani hanno segnalato l'ai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente e polizia e carabinieri non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. L’oasi tropicale distrutta Il, noto ritrovo per i giovani della zona, è stato completamente