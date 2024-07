Esodo 2024 e le autostrade in Lombardia | le chiusure notturne previste e le alternative consigliate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio. Al via il primo grande weekend di partenze. In previsione dell'aumento del traffico dovuto agli spostamenti per l'estivo Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi. Qualche cantiere inevitabilmente ci sarà ma i disagi saranno limitati e soprattutto per chi viaggia tra le 21 e le 5. Ecco dove saranno nei prossimi giorni ini lavori di manutenzione e i consigli e leper ridurre al minimo i disagi. Autostrada A1 Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano.