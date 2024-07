EA FC 24 Best Of Batch 2 Lista Completa Delle Carte Speciali Disponibili Nei Pacchetti

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 26 luglio 2024) IlOf2 di EA FC 24, dedicato ad alcunepromo più apprezzate della stagione, sarà disponibile per la modalità Ultimate Team a partire da venerdi 26 Luglio. Contestualmente allain questione è stato svelato anche il Team 2 dei Futties che sarannoneiper un periodo limitato. Festeggia la stagione e l’estate con i Futties ed un riepilogo di quest’anno entusiasmante di UT 24. Divertiti con i nuovissimi oggetti giocatore Futties da aggiungere alla tua rosa, inclusi gli eroi Futties e l’intesa premium Futties, inoltre ledei migliori giocatori di UT 24 saranno nuovamentenei. La stagione della modalità Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dalleGolazo alleTeam Of The Season fino al Festival Od Football che si è concluso di recente.