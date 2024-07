Dove mangiare le arancine a Palermo secondo il Gambero Rosso | la guida definitiva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Di origine saracena o araba, la “palla di riso” che si lavora nel palmo della mano con un po' di zafferano, per poi condirla con carne di agnello, è nata in Sicilia durante il IV e l’XI secolo. Dai grandi vassoi degli arabi alla corte di Federico II, periodo durante il quale risale la panatura e la frittura per consentire di facilitarne il trasporto. L’arancina come la conosciamo, invece,lo storico Gaetano Basile, compare nel ‘700 come specialità di Palazzo Abatellis, allora convento domenicano nel centro storico di. Fu durante l’arrivo di Garibaldi che si introdusse il pomodoro e il ragù. Perché arancina, arigorosamente tonda e al femminile? Perché,gli studiosi, gli arabi erano soliti chiamare le pietanze con i nomi dei frutti ai quali somigliavano i piatti. E di arance era ricca la Sicilia.