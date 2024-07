Deadpool & Wolverine | ecco come vengono affrontati gli eventi di Logan

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quando è stato annunciato cheavrebbe riportato Hugh Jackman nei panni di, i fan della Marvel hanno avuto sentimenti contrastanti. Non c’è che l’amore per l’iconica interpretazione di Jackman del personaggio, che ha le sue fattezze dal 2000, ma molti credevano che il suo ritorno avrebbe annullato il bellissimo e toccante finale di(2017) Hugh Jackman FRAMEGRAB FROM TRAILERIl finale del film vedeva il protagonista sacrificarsi per salvare una giovane X-23 (Dafne Keen). Ora cheè uscito nelle sale, sappiamo finalmente che il film non si limita ad affrontare la fine di, ma giustifica il ritorno di Jackman e l’aggiunta di un altro capitolo alla storia.