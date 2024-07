Calciomercato Venezia Duncan è arancioverde! La mossa decisiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) In attesa di definire il futuro di Tessmann, ildelsi muove anche in entrata con un nuovo innesto di spessore a centrocampo. Il club lagunare ha definito l’arrivo di Alfred, centrocampista ghanese classe 1993. Alla scadenza del suo contratto con la Fiorentina,era attualmente svincolato e stava vagliando diverse proposte interessanti come quella del Torino. A prevalere è stato però il progetto dele, soprattutto, l’intermediazione di Eusebio Di Francesco, già suo allenatore al Sassuolo e al Cagliari. Il calciatore è già arrivato in città e sta svolgendo le visite mediche, successivamente firmerà un contratto triennale. L'articolo! LaCalcioWeb.