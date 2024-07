Calciomercato Juventus | Ultime Novità e Trattative in Corso

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lenotizie suldella, con aggiornamenti su, nuovi acquisti e cessioni. Il club bianconero cerca di rafforzare la squadra per la prossima stagione. Negli ultimi giorni, ildellaè stato caratterizzato da numerose voci e. La squadra torinese, desiderosa di tornare al vertice della Serie A e di competere in Europa, sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa. Vediamo le. Leci dicono che la Juve è su Karim Adeyemi. Arrivano conferme su quanto riportato da SkyDe di un incontro tra il ds Cristiano Giuntoli e il papà-agente del giocatore del Borussia Dortmund. I gialloneri fanno una valutazione alta, tra i 45 e i 50 milioni, anche se un’operazione da 40 più bonus potrebbe convincere i tedeschi.