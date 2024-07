Berrettini-Hanfmann oggi in tv ATP Kitzbuehel 2024 | programma orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Domani, venerdì 26 luglio, Matteosarà nuovamente in campo per allungare la propria striscia vincente. Il tennista romano, reduce dal successo nel torneo di Gstaad (Svizzera), giocherà contro il tedesco Yannickla semifinale dell’ATP250 di. Sulla terra rossa austriaca, in altura, Matteo vorrà dar seguito al suo momento così fortunato. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 12.30 Il classe ’96 del Bel Paese, infatti, sta facendo vedere un tennis molto convincente e nelle condizioni descritte le sue qualità ne vengono esaltate. Oltre alla potenza notevolissima nell’esecuzione del dritto e del servizio,ha fatto vedere ottime variazioni e anche nell’esecuzione dei colpi coperti di rovescio si sono notati dei miglioramenti. Vedremo se contro il teutonico ciò verrà confermato.