AZ-Atalanta amichevole | diretta tv streaming pronostici

(Di venerdì 26 luglio 2024) AZ-, test europeo per la squadra allenata da Gasperini: dove vedere la partita intv e, i. La vittoria dell’Europa League da parte dell’non deve rappresentare in alcun modo un punto d’arrivo per la squadra allenata da Gasperini. Deve e può essere un punto di partenza per provare a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. E l’andamento del calciomercato, senza nessuna smobilitazione, conferma come la società abbia ancora fame di successi. Gianpiero Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itUn altro trofeo da vincere è in arrivo a brevissimo: la finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Ancelotti in programma il 14 agosto a Varsavia rappresenta una sfida complicata quanto affascinante, in cui però non parte assolutamente battuta.