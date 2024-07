Arrivano i cocktail olimpici dedicati a 5 atleti azzurri ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ogni occasione è buon per festeggiare con un buon. Certo, quellia stelle azzurre della spedizione olimpica devono essere ancora comprovate dai fatti, ma non ci formalizziamo. Un gruppo di bartender italiani, in occasione dei Giochi di Parigi 2024, al via oggi, ha inventato cinquead altrettantiimpegnati alle olimpiadi. Si tratta dell’olimpionico dei 100 metri Marcell Jacobs, la schermitrice e portabandiera Arianna Errigo, il saltatore in alto Gianmarco Tamberi e la pallavolista Paola Egonu. Il jolly è rappresentato da Jannik Sinner che però non sarà in Francia per colpa della tonsillite. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthology by Mavolo (@anthologybymavolo) A ideare il progetto Mixolimpica è stato Alberto Birollo.