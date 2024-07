Arrestato ' El Mayo' il narcotrafficante più ricercato del Messico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Era latitante da decenni. Co-fondatore del cartello di Sinaloa. Gli Stati Uniti avevano offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per la sua cattura. Secondo i media, con lui è statoanche Joaquin Guzman Lopez, figlio di El Chapo Guzman. Ismael “” Zambada, co-fondatore del Cartello di Sinaloa, è stato catturato ieri negli Stati Uniti. È uno dei più noti narcotrafficanti messicani che è riuscito a sfuggire alla giustizia per decenni. Prima di esserea El Paso, Texas, il 76enne non era mai stato incarcerato. Nonostante i suoi tentativi di mantenere un profilo discreto, lo scaltro boss era uno dei principali bersagli della Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti.