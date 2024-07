Ai domiciliari scappa per andare al bar a giocare alle slot | arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un 52enne residente a Terracina è statoieri mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia locale per evasione dagli arresti. L’uomo è stato sorpreso mentre giocavamachine in un bar della città. L’Intervento dei Carabinieri I militari dell’Arma, durante il loro consueto pattugliamento, hanno riconosciuto il 52enne, noto per essere sottoposto alla misura degli arresti. Il soggetto non ha potuto fare altro che seguire i Carabinieri in caserma per espletare le formalità di rito. Procedura e Conseguenze Una volta concluse le pratiche burocratiche, il 52enne è stato riportato nella propria abitazione, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Comandole dell’Arma ha reso noto l’episodio ieri pomeriggio, sottolineando l’importanza del rispetto delle misure cautelari imposte.